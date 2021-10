Gamou: Serigne Moustapha Sy craque et fond en larmes

Le Gamou a été célébré dans la nuit du lundi à mardi. Occasion saisie par le Responsable moral du Dmwm de revenir sur l’inhumation de Baye Katim avant de verser de chaudes larmes.

Le responsable moral du Dahiratoul moustarchidina wal moustarchidaty a versé des larmes, émouvant l’assistance. Il est revenu sur l’exhumation de Baye Katim Touré.

Le champ des courses de la ville sainte était trop petit pour accueillir tout ce beau monde venu puiser à la source nourricière du Coran et de la Sunna. Les fidèles ont convergé vers les lieux vers les coups de 18h, heure d’ouverture et de mise en place. Ce sont des milliers et des milliers de Moustarchidines qui ont communié avec leur guide, Serigne Moustapha Sy. Hier, dans la matinée, lors de la ziarra, il est gagné par l’émotion suite aux témoignages de son fils, Mame Cheikh Ahmet Tidjane Sy. En effet, ce dernier a déclaré que « personne ne représente rien à leurs yeux, excepté vous ! Nous sommes derrière vous et personne ne peut nous empêcher de vous suivre ». Ce dernier aura de la peine pour poursuivre, gagné par l’émotion.

Prenant la parole, son père ne pourra pas, dans un premier temps, glisser deux mots. S’essuyant le visage de temps à autre, d’une voix tremblante, Serigne Moustapha Sy versera de chaudes larmes, créant des crises d’hystérie. Retrouvant ses forces, le responsable moral fera savoir qu’ « il est important d’avoir un guide ». Dans le même ordre d’idée, il invite les fidèles à se retrousser les manches et à travailler d’arrache-pied pour les échéances futures. Par ailleurs, il a rappelé les propos de Mame Cheikh Ahmet Tidjane Sy qui déclarait qu’« il n’hésiterait pas à se sacrifier pour son fils, lors d’une conférence au Cices. » A en croire Serigne Moustapha, cette démarche est valable aussi pour son fils, homonyme de Mame Cheikh.

Sur un autre chapitre, Serigne Moustapha Sy a annoncé la construction d’un grand daara moderne, sur recommandation de Seydina Cheikh. « Il m’a demandé en songe de tout faire pour que les jeunes, les femmes et les enfants maîtrisent le Khilass. Cette fois-ci, ce sera l’érection d’un daara à Tivaouane », dit-il.

Baye Katim inhumé vendredi

Ce Mawlid a été une occasion pour Serigne Moustapha Sy de se prononcer sur l’affaire Baye Katim Touré, dont le corps a été exhumé quelques jours après son inhumation.

« Nous avons récupéré le corps de Baye Katim Touré que les autorités avaient exhumé sans raison. J’ai demandé à ce qu’on lui trouve un autre linceul pour respecter son image. Il faut aussi savoir que c’est son destin », fait-il remarquer.

S’agissant de ses relations avec Serigne Mountakha, le responsable moral du Dmwm dira qu’elles sont de confiance. « Serigne Mountakha est d’une simplicité extraordinaire. C’est un homme de paix et de miséricorde. Il est béni. Je dois aller à Touba car il est un grand-père », rassure Serigne Moustapha.

