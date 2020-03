Gana: l’Africain le mieux payé en Ligue 1

Devenu Parisiens pour un montant de 30 millions d’euros, Idrissa Gueye est l’africain le mieux payé de la Ligue 1 française.

Pour sa première année au PSG, Idrissa Gueye alterne le bon et le moins bon. Toutefois, dans un milieu à trois et accompagné de Verratti et Pjanić, il pourrait se montrer à son avantage. Le joueur de 30 ans pourrait rapidement devenir indispensable au sein de l’entrejeu. En s’occupant des tâches défensives, il pourrait permettre à ses deux coéquipiers de se concentrer sur les phases offensives.

En effet, le Lion du Sénégal est l’Africain le mieux payé de Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais se classe en effet en 17e position du classement des salaires du championnat de France dévoilé ce mardi par France Football. Entre son salaire et les primes, le Lion émarge à 6 millions d’euros annuel brut.

Ce classement confirme celui dévoilé en février par L’Equipe. Idrissa Gueye était également l’Africain le mieux placé selon le quotidien sportif devant l’Algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani (380 000 € de salaire brut mensuel), et le Burkinabè de Lyon, Bertrand Traoré (350 000 €).