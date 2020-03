Garde à vue prolongée pour Assane Guèye

Libération online a appris de sources autorisées que la garde à vue d’Assane Guèye, le meurtrier de Marième Diagne, a été prolongée de 48 h sur autorisation du Procureur de Thiès, Thierno Demba Sow. Mais d’ores et déjà, on apprend qu’Assane Guèye risque la perpétuité et pour cause. Le parquet a décidé de faire ouvrir, après son déferrement, une information judiciaire pour assassinat.