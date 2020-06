Gares routières: les voyageurs fichés au départ

Les acteurs des transports urbains et interurbains vont reprendre leurs activités à partir de ce dimanche. Une reprise soumise à des conditions que les transporteurs sont tenus de respecter, dont le fichage des passagers au niveau des gares routières.

« Les véhicules sont assujettis au remplissage d’un manifeste dûment tenu par le déclarant responsable de ladite gare (…) le nom et prénom de chaque passager, les références de sa carte d’identité nationale, son lieu de destination et son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s’assurer de la bonne tenue du manifeste », a déclaré le ministre des Transports terrestres Oumar Youm.

Des discussions ont lieux entre les autorités compétentes et les acteurs du secteur du transport pour convenir des mesures qui vont accompagner ces décisions.