GESTION COVID-19 : CE QUE KHALIFA SALL DEMANDE A MACKY

Khalifa Sall a réagi a propos de la gestion polémique de la pandémie de Covid-19. L’ex maire de Dakar invite le gouvernement à plus de célérité, d’organisation et de méthode dans la gestion de la pandémie de coronavirus dont le nombre de cas positif ne cesse de grimper au Sénégal.

« A présent que les prévisions des spécialistes se focalisent sur la présence encore pour quelques temps du virus, il nous importe de continuer à lutter farouchement et de ne point céder ni au découragement ni au relâchement », a dit M. Sall, dans un message adressé aux Sénégalais à l’occasion de la fête du ramadan.

Selon lui, lutter contre le virus, c’est, au-delà des mesures de prévention individuelle et collective, prendre conscience des changements et des ruptures qui s’opèrent inexorablement dans le monde pendant et après la pandémie. En effet, l’économie nationale connait des dysfonctionnements qui impactent négativement sur les conditions de vie des populations déjà si précaires, a-t-il souligné.

C’est pourquoi, a poursuivi l’ex-maire de Dakar, les pouvoirs publics sont interpellés. Parce que la capacité de résilience ne peut être efficace que si elle s’accompagne de véritables politiques publiques réorientées dans leur essence, à savoir la satisfaction des besoins des populations. Il est donc plus que jamais nécessaire de replacer l’Humain au cœur de l’Etat et de l’action publique.

Ainsi, il a invité le gouvernement de Macky Sall à plus de célérité, d’organisation et de méthode dans la gestion de la pandémie, rappelant surtout l’impérieuse nécessité de transparence et de reddition des comptes.

M. Sall a, en outre, envoyé des mots d’encouragement aux personnels de santé. « Mes pensées vont également à tous ceux qui travaillent sans relâche et souvent dans des conditions très difficiles pour nous préserver de la maladie et sauver des vies. Je salue ces vaillants soldats, particulièrement le corps médical et paramédical et les félicite chaleureusement ».

Au total, 2976 cas positifs ont été officiellement déclarés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays. 1416 parmi eux ont été guéris depuis et 34 décès ont été dénombrés. Quelque 1525 patients sont à ce jour sous traitement dans les différents établissements de prise en charge de la maladie et les centres de traitement extra-hospitalier à travers le pays.