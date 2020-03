Gestion de la crise scolaire : Macky ignore toujours les enseignants

Le G7 se donne des crampes et passe à la vitesse supérieure. Un nouveau plan d’action qui laisse de marbre le Gouvernement.

Les enseignants regroupés dans le G7 ont décidé de bloquer l’école sénégalaise. Se plaignant de l’indifférence totale du Gouvernement du Président Macky Sall, ces hommes de la craie décident de boycotter les cours. C’est dire que c’est encore mal parti pour les élèves, pris entre deux feux. Après l’échec de la rencontre avec le facilitateur en chef du Gouvernement, le G7 semble disqualifier le Dr Cheikh Kanté choisi par le Chef de l’Etat, comme interface. Seulement, il semble être dépassé par les événements. Par la demande. Et par conséquent, d’un dialogue de sourds. Là où le Gouvernement se targue de plus de 25 mille actes administratifs sortis en un temps record, les enseignants parlent d’un coup de « pub pour tromper l’opinion ». En réalité, les membres du G7 fustigent « la malhonnêteté d’Etat ». Ils disent que ces actes administratifs ne sont suivis d’aucun acte financier. Ainsi demandent-ils, ni plus ni moins, le respect des accords signés devant de hautes personnalités religieuses et des partenaires sociaux. Des lenteurs que ne semble pas comprendre le corps enseignant au moment où des chantiers non prioritaires sont financés à coup de milliards. Encore qu’au niveau de la Fastef, tout est bloqué, faute encore de non-respect d’engagements pris. « Mettre dans de très bonnes conditions financières les enseignants participerait plus à améliorer les conditions d’éducation et pacifier, ainsi, le climat social. » Et les partenaires de l’école comme emportés par le mutisme d’Etat où le découragement, gardent toujours le silence. Et à ce rythme, on s’achemine vers une année encore très compliquée. Aujourd’hui, le plan d’action prévoit un débrayage total, une tournée dans les établissements et demain une grève totale suivie de sit-in devant les Inspections de l’éducation et de la formation et des Inspections d’Académie.

Pape Amadou Gaye