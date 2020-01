Ghana: 34 morts dans un accident de la route

Trente-quatre personnes sont ont été tuées mardi lorsque deux cars sont entrés en collision dans le centre du Ghana, ont indiqué des sources concordantes. « Plusieurs personnes ont été blessées et transportées d’urgence à l’hôpital », expliqué à l’AFP le porte-parole des pompiers Abdul Hudu Wasiu. « Vingt-neuf sont décédées sur place tandis que cinq autres sont décédées à l’hôpital ». La police et les pompiers ont déclaré que l’accident s’était produit tôt mardi dans la ville de Dompoase, à environ 200 kilomètres de la capitale, Accra. Les victimes sont 20 hommes, 11 femmes et trois enfants, dont l’un n’avait qu’un an. Une quarantaine de survivants sont soignés à l’hôpital. Il y a eu près de 14.000 accidents de la route au Ghana l’année dernière, entraînant 2.284 décès et 14.397 blessés, selon les statistiques officielles. Ils sont principalement dus à des routes en mauvais état, souvent non éclairées et à des feux de signalisation défectueux.