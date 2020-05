Glace banane fraise chocolat fait maison

Bluffant, facile à faire et vraiment gourmand… Une tuerie!!! Vous avez envie d’épater vos convives, ce dessert fera surement l’unanimité. Sans sorbetière ni gaufrier à cornet, vous pourrez réaliser votre glace et cornet maison en moins de 30mn seulement en utilisant la congélateur et une poêle. Pour ça il vous faut :

Pour l’enrobage des fraises :

500g de fraises

100g de chocolat (noir ou au lait)

30g de beurre

20g lait concentré, caramel ou crème selon convenance

Pour la glace banane

4 bananes mures

80ml de lait concentré non sucré ou crème liquide

2 c.s de sucre roux

Pour le cornet