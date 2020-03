GO : Affaire Marième Diagne et nouveaux téléfilms sénégalais

En attendant la fin de l’enquête sur cette douloureuse affaire, il est de plus en plus clair que Assane Gueye dont les parents veulent le faire passer pour un petit ange égaré, présente les traits d’un monstre froid et calculateur.

Ses 17 coups de couteau sur sa victime, traitaient ainsi un désir de vengeance exacerbé.

Pas sûre, cette histoire ridicule de 3,5 millions qu’il aurait confiés à la victime, mais ce qui est certain, il y a une volonté farouche de prendre sa revanche sur une fille qu’il a aimée et qui s’est mariée à un autre

De là à le pousser à tuer avec autant de haine ? On attendra la suite des événements pour en savoir plus.

Mais ce qui est constant, c’est que depuis l’apparition de certains téléfilms très osés sur le petit écran, la grande délinquance qu’on ne voyait qu’en Occident commence à faire son lit dans notre pays.

Cela commence par un langage ordurier sous la barbe du réalisateur, du film et du comité de visionnage, et enfin, des héroïnes déjantées semblent tout droit sortir d’une maison de passe haut de gamme nichée à Chicago ou en Colombie.

Nous avons un cinéma balbutiant, mais avec des films de gangster qui influent beaucoup sur notre jeunesse

Ces téléfilms dévastateurs et certains concours pour petites filles, sont extrêmement dangereux car ils font glisser dans un mimétisme beat et criminogène.

De vraies bombes à retardement utilisées par de sommaires artificiers qui ne cherchent que le fric.

Cebe