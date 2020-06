GO: Ahmet au-dessus de la mêlée

Vous faites comment quand vous décidez d’apporter une petite note islamique au programme de la radio ou de la nouvelle télé que vous venez d’acquérir?

Il n y a pas à chercher de midi à quatorze heures. Vous demandez aux copains le bon numéro d’un Outaze connu et vous débrouiller pour l’engager, façon vacataire.

Pas question de contrat mirobolant ou d’engagement syndical qui peut devenir un boulet quand il y aura des bisbilles

Voilà comment on recrute des animateurs religieux dans ce pays avant qu’on ne s’occupe de son CV ou de ses dispositions pédagogiques.

Même si le procédé induit souvent des lacunes.

Ainsi des universitaires de la trempe d’Ahmet Khalifa Niasse par exemple, ne se comparent pas à de simples instituteurs en langue arabe, et vouloir les réunir autour d’un micro pour des duels d’idées et de connaissances, équivaut souvent à des face-à-face entre un élève qui prétend au CFEE et un candidat au BAC.

Vous voyez donc comment Khalifa plane sur les débats sans même avoir besoin de convoquer ses autres complaisances profondes en matière de lingerie féminine ou d’éducation sexuelle.

Ils ne boxent pas dans la même catégorie, voyons !

Cebe