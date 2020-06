GO: Auditer les Impôts et Domaines

C’est un corps très sélectif, celui des inspecteurs des Impôts et domaines, mais également très reconnaissant. Vous ne verrez jamais un de ses membres se plaindre d’être fauché, car ils sont tous millionnaires. Au moins. Si ça marche, ils touchent de grosses commissions. Si ça ne marche pas, ça ne fait rien. On va attendre la prochaine fois. Mais en attendant la loi n’interdit pas de rester ami avec le client et même d’entretenir d’étroites relations. Comment ça fonctionne ? C’est simple. Au début de chaque année, leur chef passe et leur distribue les dossiers litigieux des hommes d’affaires qui ont un contentieux avec l’Etat. Charge maintenant à eux de régler ces différentes affaires et de faire rentrer des sous dans les caisses du Trésor. Comment je sais tout ça ! Le jour où j’ai découvert que le père d’un ami qui s’appelle Makhotedia Joher était un inspecteur des Impôts.

Cebe