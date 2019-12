GO : Aujourd’hui, tout le monde est au courant

Ce n’est pas un vendredi 13 aujourd’hui, mais ce sera tout comme. Tout le monde est suspendu aux lèvres des autorités, pour savoir si la marche de «Ñoo lank» va aboutir, et si le Gouvernement fera machine arrière dans cette histoire de hausse du prix de l’électricité.

Déjà, le camp des va-t’en guerre se dessine, avec de nouvelles hirondelles devenues faucons, comme l’ancien P.M Souleymane Ndéné Ndiaye, tandis que du côté de chez Swann (revoyez vos humanités si vous ne vous y retrouvez pas), les amis du professeur activiste Babacar……, fourbissent les armes et se tapent des alliances syndicales.

Mais il ne faut surtout pas que ça dégénère. Si le Pouvoir gagnerait à calmer le jeu et à laisser les gens marcher comme des grands, ces derniers devraient se montrer civilisés en dissuadant des tensions.

Toit le monde y gagnerait, même les Imam Sarr et compagnie qui ne semblent plus à l’aise dans ce méli-mélo.

Cebe