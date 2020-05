GO : Aux armes, citoyens !

Big Mac a été on ne peut plus clair. Comme il y a quand même un léger mieux dans cette histoire de Coronavirus qui nous empoisonne l’air depuis 3 mois, autant commencé à laisser les Sénégalais se débrouiller comme des grands.

En d’autres termes, leur apprendre à cohabiter avec cette sale vermine et la dribbler chaque fois que c’est possible, comme cela se passe à l’Assemblée entre députés du Pouvoir et ceux de l’opposition.

En gros, le discours d’avant-hier a servi à se déclarer incompétent du moment que l’Etat ne sait plus par quel bout prendre l’affaire.

Il nous a refilés le bene dans ses langes et nous demande de lui trouver des couches propres sans son aide.

Alors tout ça pour en arriver là pour revenir à la case de départ?

Pourquoi attendre seulement maintenant pour déclarer des incompétences façon Conseil Constitutionnel ?

Les récentes décisions n’ont en tout cas rien d’original et de si bon, et venir encore compliquer des choses complexes alors qu’il nous manque du temps.

Que va-t-il se passer maintenant si le nombre de morts et de malades continue d’augmenter à ce rythme ?

Rien n’a encore été dit sur le sujet, mais sans doute, on trouvera une solution entretemps.

Comme pour le médicament viendrait à bout du Corona.

Qui verra devra vivre cependant.

Cebe