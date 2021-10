GO: caméra cachée, un jeu qui peut devenir très dangereux !

Comme d’habitude, nos jeunes ont emprunté de L’Occident quelque chose qui ne colle pas à nos réalités. Quelque chose qu’ils ne maîtrisent pas complètement. Il s’agit du talk-show de la caméra cachée qu’on cache pour filmer quelqu’un à son insu, observer ses réactions, avant de lui faire comprendre qu’il a été pigeonné.

Que c’était une blague. Qu’en soi, l’esprit relève d’un simple amusement, pour rigoler et faire rire le public comme cela se passe un peu partout dans le monde, même si, au passage, on peut gagner un peu d’argent.

Ce que ne semblent toutefois pas comprendre les concepteurs d’un tel divertissement, c’est qu’il y a beaucoup de travail à faire en amont, surtout sur le plan psychologique, pour éviter le maximum de risques.

Aussi bien dans la façon d’aborder les gens dans la rue, que dans le choix des” clients” du jour, car les réactions différent d’un individu à un autre.

Un seul exemple pour illustrer: l’autre jour, il s’agissait de faire monter une autostoppeuse à bord d’u’ véhicule où il y avait déjà des copains, et lui faire avaler qu’elle était tombée entre les mains d’un gang redouté qui venait de faire un cambriolage, au cours duquel il y a eu mort d’homme.

Je vous laisse imaginer la terreur de la jeune fille en les entendant parler ainsi. La panique commençait à se lire sur son visage.

Et si cardiaque et affolée elle tombait en syncope, croyant sa vie en danger? Ou alors, sautait brusquement sur le macadam et se faisait tuer par les voitures passantes? Si, toujours apeurée, elle s’en prenait au conducteur pour lui faire arrêter brutalement la voiture pour chercher à sauver sa peau ? Qui serait responsable ?

Il ne s’agit point d’accuser ici des jeunes qui peut-être n’ont pas conscience des conséquences qui peuvent provenir de leur divertissement.

Mais comme cela peut se montrer hyper dangereux, alors que les acteurs ne cherchent, pour la plupart, que des vues (payantes) sur le Net, il convient dès maintenant d’encadrer ou d’arrêter ce jeu, car un accident survient toujours au moment où l’on s’y attend le moins. Important !

Sébé