GO : Comme César, Tapha s’en lave les mains

Le « petit Gabonais », Abdou Mbow, risque d’avoir fort à faire ces prochains jours.

Non seulement des camarades de l’APR lui reprochent sa déclaration précipitée sur le renvoi de Moustapha Diakhaté, mais en plus, sa qualité de porte-parole adjoint de son parti a été mise en doute, contestée, puisque le parti ne le prévoit pas dans ses textes et ses instances.

S’en serait-il alors uniquement prévalu pour museler un camarade trop bavard et trop libre à son goût ?

Aurait-il agi par intérêt personnel sur la route de la promotion interne ? Aurait-il agi par ordre ?

Toujours est-il que la pilule semble bien amère à avaler.

Outre des ténors comme Mbaye Ndiaye qui, dans cette affaire, crient à la précipitation, d’autres cadres de l’APR, membres de l’espèce de commission de discipline du parti, ne paraissent guère enchantés de cette exclusion exagérée de Moustapha Diakhaté qui, somme toute, fait partie des membres fondateurs de la formation politique du Chef de l’État.

Comment donc tout cela va-t-il se terminer ?

On verra bien avec le retour du Big boss. Mais il ne faut jamais oublier que des discussions d’actionnaires, hors la table de négociations, finissent toujours en queue de poisson.

Cebe