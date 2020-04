GO : Corona ou pas, Mohamed Diagne fixe la rentrée lundi prochain

Le nom vous dit quelque chose? Non? Je vais vous dépanner. C’est le chargé de la Communication et de la Formation au Ministère de l’éducation nationale, mais surtout le bon cadre de l’APR qui s’est juré de faire plaisir à Big Mac tous les matins et qui rate souvent sa cible à cause de ses excentricités peu partagées

C’est lui qui défendait l’idée d’un mandat présidentiel Illimix dans notre pays (ou une trouvaille aussi nébuleuse) que ses camarades de parti eurent vite fait d’enterrer bien avant le grand public.

Cette fois, estimant sans doute très pénibles de rester à la maison 24 h sur 24, Diagne fixe la rentrée scolaire en se servant des tout-petits comme cobayes, comme cela pourrait se passer en France.

Ce Coronavirus dont il semble avoir les clés de commande, est-il seulement sur que la maladie partira avant l’été prochain ?

Cebe