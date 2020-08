GO: “Dalal Jamm” un cas gravement suspect

‘autre jour, le professeur Pape Touré, PCA de l’hôpital Dalal Jamm, s’est senti sans doute dans la peau d’un invité qui s’était trompé de dimanche.

Au moment où le corona s’installe dans les moindres recoins du pays, il avait cru que l’État venait à son secours quand une subvention d’un milliard cinq lui fut annoncée.

Cette somme était destinée à des installations futuristes comme un centre de procréation médicalement assisté, alors que Dalal Jamm continue de baigner dans la covid-19 et dans des nécessités de premiers ordres.

Furax, le professeur décide alors de jeter l’éponge, mais en laissant Dalal Jaam plus démuni et plus orphelin que jamais.

Que signifient tous ces investissements non urgents que l’État voulait effectuer, au moment où nous ne disposons pas d’assez de masques pour faire face au monstre?

Mystère et boule de gomme. Si on sait, en tout cas, que dans ce pays, on n’a l’habitude de clignoter à droite pour tourner à gauche, plus rien ne pourra nous étonner.

Cebe