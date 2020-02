GO : It’s man’s, man’s, man’s world

Devinez ce qui fait l’actualité ! Des explications claires et nettes attendues de Cheikh Oumar Hanne, à la place des plaintes régulières et mort-nées brandie en par Aladji Ass, l’avocat chéri des boss.

Non. Il y a pire. Cette semaine qui finit, il y a les piailleries et les pitreries d’un trio tristement célèbre qu’on aurait pu nous épargner, si le franc-gay Pape Mbaye, l’escogriffe Sanekh et le troubadour Ndoye Bane, gonflés par les encouragements des bonnes de Dakar, ne s’étaient pas mis dans la tête l’idée de solder leurs comptes sur la toile.

Triste spectacle de dégénérés ! Au lieu de bosser comme tout un chacun et de s’occuper d’histoires d’homme, ces joyeux lurons passent leur temps à pérorer dans les salons des dames avec des querelles anodines dont eux seuls ont le secret.

Mais est-ce leur faute s’ils passent pour des vedettes dans une société dominée par le crime et le vice, comme la nôtre ?

Au Rwanda, sur simple dénonciation, tout ce beau monde aurait été convoqué dans l’Armée, pour apprendre à être utile à son pays et se comporter en de vrais hommes.

Cebe