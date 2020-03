GO : La chloroquine… en attendant ?

Ce qu’il y a d’ennuyeux avec le Coronavirus, c’est que jusqu’ici, on ne lui connait pas de médicament. On peut juste lutter contre certaines de ses conséquences, et ce n’est jamais gagné d’avance.

Néanmoins, un petit espoir est permis. Il est prouvé en effet que la chloroquine peut très bien aider à combattre le Coronavirus, même si pour des questions de temps, de nombre de cobayes et de posologie, il est difficile de la prescrire.

Que faut-il faire alors ? D’abord chercher à s’en procurer puisque nous connaissons une rupture de stocks presque partout au Sénégal.

Ensuite, c’est là où ça va se corser. Comme en absence d’une posologie prescrite, vous ne trouverez pas facilement de médecin pour vous le prescrire.

Il vous restera un petit choix. Soit vous vous rapprochez d’un pharmacien et suivez ses conseils, soit vous vous branchez côté Radio Maroc pour connaître l’évolution de la situation.

A moins que le Gouvernement ne se penche sur la question quand il en aura fini avec ces histoires de confinement.

C’est tout ce que je vois, pour l’instant

Cebe