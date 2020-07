GO : La saison de Gaston

Depuis 100 ans qu’il s’adonne à la lutte au détriment des commerçants, cette année semble vraiment la bonne pour Gaston.

Je vais vous expliquer comment ?

En début d’année, les grands lutteurs comme Ama Baldé, Gris Bordeaux, Modou Lô, Lac de Guiers et consorts s’attendaient encore à gagner des masses d’argent, et presque tout le monde refusait des combats de moins de 50 millions.

Mais avec l’apparition de la Covid 19 et la nouvelle arrestation de Luc Nicolaï, le Gaston sentit vite que son heure arrivait.

A la place des gros cachets, il propose des bourses modestes aux lutteurs au cours d’un tournoi de prestidigitation et de qualification sachant qu’il est extrêmement difficile pour un gladiateur de rester deux saisons sans croiser le gant.

Et pour ceux qui se montrent intraitables, il avertit dès maintenant qu’il a un plan B et un plan C.

Qui sera assez fou pour dire non au père fouettard de la lutte sénégalaise ?

Cebe