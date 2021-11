GO : L’APR ne veut plus de Mary Teuw Niane

C’était prévisible. Après avoir décliné son ambition pour la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane l’ancien ministre ne pouvait s’attendre à mieux. On se demande même pourquoi les gars de l’Apr ont eu tant de patience pour se manifester avant de réclamer son départ du parti.

On savait que le “petit prof” dérange sérieusement les projets du beauf, on savait également qu’il avait réussi à s’attirer la sympathie de beaucoup d’intellos et de “ndar-ndar”, mais on était loin de se douter que l’allergie dépassait la mesure dans les rangs du parti au pouvoir.

Eh bien aujourd’hui c’est le constat. La volonté de le voir partir avant l’élection de Janvier prochain est souhaitée par une partie de ses camarades, tandis que l’autre, plus dure, réclame aussi son poste de PCA que Big Mack lui avait attribué.

Au tout début de sa fronde, les potes évoquaient des intentions de création d’une sorte d’APR-bis, commanditée. Mais après la naissance de son mouvement de soutien, tout le monde s’est rendu compte que la volonté de reprendre la municipalité des mains de Mansour Faye, était bien réelle et nécessitait une riposte immédiate après la réinvestiture.

De quoi déclarer la guerre à l’illustre prof de maths ? On peut le penser pour au moins deux raisons : le parti n’est plus un foudre de guerre et des hommes comme Mary Teuw possèdent des bases qui peuvent peser lourd sur la balance.

Sébé