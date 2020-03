GO: Le 8 Mars : Ouf, c’est fini

Encore une aux orties ! Le 8 Mars, ou encore la journée internationale des droits de la femme, saison 2020, c’est encore derrière nous, sans que l’on ne voit toujours pas ce que cela vient changer dans leur quotidien.

En bon macho, j’avais cru qu’on allait nous épargner « ça » cette année en tenant compte de nos poches trouées et du «KOROMACK VIRUS», comme disent les Sérères, mais rien n’y fait.

Faut croire que le business du 8 Mars, tout comme celui de la St-Valentin et des téléfilms sénégalais, peuvent se montrer intéressants pour leurs promoteurs.

Au début on comptait un à deux téléfilms par an et on avait le devoir de regarder et d’encourager.

Mais maintenant que toutes les télés en montrent au moins 2 par jour et que nos filles préfèrent jouer dans la cour des actrices plutôt qu’à l’UCAD ou à l’IAM, c’est nous qui sommes submergés.

Attendez le weekend chez vous, télécommande à la main, et vous aurez tout d’une idée de ce que je veux dire.

Nous n’avons plus de télés au Sénégal. Rien que des téléfilms.

Cebe