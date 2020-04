GO: Le «Corona festin» divise les émigrés

D’un côté, ceux d’Italie et des environs qui ne veulent pas entendre parler de l’Etat depuis qu’ils ont appris que les 12 milliards d’aide dont parle Amadou Ba allaient servir à leur acheter des sépultures sur place (et non des «sépicultures» comme dit le ministre de l’autre), des sénégalais établis en Grande Bretagne qui attendent de voir avant de croire.

Et qu’ils auraient d’ailleurs signifié à l’ambassadeur Pape Abdoulaye Seck qui aura pourtant déployé beaucoup d’énergie pour leur prouver la bonne foi de ses mandats.

Mais pour quoi Diantre toute cette méfiance à fleur de peau ?

Ils répondent n’avoir jamais vu une seule fois le gouvernement tenir des promesses depuis la quarantaine d’années qu’ils squattent le pays de Shakespeare. Ya !

Cebe