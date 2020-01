GO: Le Dalaï Kassé s’oublie et s’en prend aux intellos

Sans doute le poids de l’âge ! Mais quand on entend le professeur Moustapha Kassé demander aux intellectuels de s’immiscer dans la vie de tous les jours sans se soucier de politique, la première réaction qui nous vient à l’esprit est de demander au Dalaï Kassé s’il a toujours procédé ainsi.

Economiste de renom, cet homme de savoir a marqué toute une époque et toute une génération. Mais c’est quand on lui a suggéré d’entrer en politique, sous les magistères Diouf et Wade, qu’il aurait réellement découvert que affaire « bi fofou la ».

Fin des années 80, il a tout fait pour prendre la mairie de Tambacounda, avec la complicité des jeunes comme le défunt Oumar Camara.

Après cette expérience, il s’est socialisé quelque temps, avant de jeter l’éponge pour aller collaborer avec Wade. Laborieusement du reste puisque deux béliers ne s’abreuvent pas à la même auge.

Aujourd’hui, le Dalaï va certainement vouloir faire des piges avec Macky, mais gageons tout de suite que cela va être difficile avec des requins XXL, façon Moubarak Lô.

Bonne chance quand-même

Cebe