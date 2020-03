GO: Le dernier mandat de Mbaye «Faram Jaxasse»

C’est connu. Au bal des esprits lilliputiens, rare de voir de bons danseurs sur la piste.

Invité de Pape Ngagne, Mbaye Ndiaye dont la grande chance a surtout été d’avoir vécu en direct la naissance de l’Apr, a profité de l’occasion pour nous ramener la question du troisième mandat sur le tapis.

Laborieusement peut-être, mais il est quand même parvenu à défendre la pertinence d’une troisième candidature de Big Mac, en séparant les contextes

En revanche, il devra se montrer plus perspicace la prochaine fois qu’il parlera de lui, et de lui toit seul

Vous avez des ambitions perso, lui a demandé trois fois le journaliste. Et voilà les trois réponses que Mbaye Dondé a servies :

«Oui. J’ai des ambitions. Désormais je m’investirai plus dans la religion. C’est plus conforme à mon âge. Oui, j’accompagné Mr le Président dans toutes ses entreprises et je me mettrai sagement là où il dira. Oui, je ne me présenterai à rien. Mais si les camarades le demandent, je le ferai ça parce que je sais quel amour me portent les populations des Parcelles assainies.»

Heureusement que la VAR n’existait pas encore. Mais il fallait voir la tête de Pape Ngagne quand Mbaya Mbaya a fini de parler.

Cebe