GO : Le  «Toubab» d’Indiana Jones 

Vous avez déjà vu des toubabs à peau très blanche, naître à Kaolack et bronzer plus tard en émigrants ?

Vous avez vu des toubabs grandir et habiter Touba avant d’aller plus tard brunir et vivre en France ? Non ? Nous non plus.

Et c’est cela qui nous a porté à croire que « Indiana Jones », l’ancien PM devenu gérant de palais, n’a pas encore complètement repris ses esprits depuis sa maladie.

Ou alors, il ne parlait pas sérieusement quand il évoquait un toubab qui avait été recruté par l’Ofnac, alors qu’il s’agissait de remplacer notre compatriote Pape Ibra Kébé, auditeur pro de son état.

Ce Kébé, Baol-baol bon teint, n’a rien d’un toubab

Et si Dionne voulait simplement parler d’un citoyen français, par extension ?

Cebe