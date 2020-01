GO : Les malheurs africains de Kémi Seba

A croire que tout est en train de se faire, dans notre continent, pour le maintenir dans les liens de la colonisation

Ou alors tout serait entrepris pour empêcher ses fils de s’émanciper, avec l’aide de l’ancienne mère patrie qui n’entend pas se faire bouter du rayon des gâteaux.

Ce dernier trimestre, l’activiste Kemi Seba a eu toutes les peines du monde à se rendre dans certains pays d’Afrique, peut-être de peur de voir les jeunes suivre son exemple.

Mais au moment où il se croyait tirer d’affaire, voilà que les basses manœuvres recommencent de plus belle.

Pour quitter Cotonou et se rendre à Boutdchou, on lui fait acheter un billet d’avion à 500 000 F environ, avant de se raviser à la dernière minute pour lui apprendre que le vol avait été annulé et qu’il fallait une rallonge de 250.000 F pour continuer son voyage sur un autre aéronef.

Il s’exécutera de nouveau, mais c’est pour s’entendre dire cette fois par un préposé, que l’Ordre de ne pas le laisser embarquer venait de tomber et qu’il fallait reporter le voyage.

On est où la ? Et pourtant, en bons cousins, nous avons été les premiers à compatir à l’attaque de Charlie Hebdo ! Vous avez oublié ?

Cebe