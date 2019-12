GO : Mbaye Ndiaye au chevet de Cissé Lô

Un brave homme que l’ancien ministre de l’Intérieur ! Las de voir ses vieux amis s’entredéchirer bêtement au moment où la situation demande de serrer les coudes, il a apostrophé publiquement le gentleman de la Cedeao pour lui rappeler que l’APR court de grands risques d’implosion et qu’il est temps d’aller fumer le calumet de la paix dans le tipi du grand chef Mac Intosh

Ce que Cissé Lô ne refuse pas catégorique, en rétorquant qu’il écoute toujours les conseils de ses proches et amis, mais quand ils sont formulés dans la plus grande discrétion et non dans la rue ou dans l’obole de la presse.

Vous pariez combien ? Moi je subodore un retour rapide de l’ordre normal des choses.

Mais malgré ses bravades, Cissé Lo commence à s’essouffler dans cette guéguerre qui ne lui apporte rien et ne semble que chercher une solution honorable pour sortir de la galère.

« Kene dou khekhe ak bour », comme dirait Ndiokhobaye de Thiadiaye, un abonné des émissions « wax sa khalat » de la radio.

CEBE