Go : Ouattara a renoncé à un autre mandat, mais…

C’est vrai. Avec le Coronavirus, il aura constitué la surprise de la semaine, mais depuis le 5 mars dernier, il était devenu clair que le Président ivoirien n’allait plus briguer un nouveau mandat.

Même s’il s’était entretemps arrangé avec la Constitution pour lui permettre l’exercice, et tel que cela continue à se pratiquer en Afrique franco-dépendante.

Ouattara évoque son âge et son désir de laisser la place aux jeunes pour justifier sa décision, tout en oubliant que cette générosité bien suspecte aurait très bien pu commencer par Soro, son âme damnée des années 2010-2011

Que va maintenant devenir l’homme qui a relevé la Côte d’Ivoire de la crise qui avait fini par couper le pays en deux ?

A votre place, je ne me ferai pas trop de soucis. Même retraité, Ouattara pourra non seulement compter sur son Premier ministre Amadou Gon Coulissant pour continuer à jouer les grands rôles à la tête de l’État où il compte de nombreux inconditionnels qu’il a eu le soin de bien former.

Il n’y a quand même pas qu’un troisième mandat au forcing pour faire le bonheur d’un présidé multi candidat.

Cebe