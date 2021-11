Go : Podor, Aissata «yéhi», Racine «aarri» !

Il fallait s’y attendre. Ce n’était plus qu’une simple question de temps, de date. A Podor, Aissata Talla Sall a finalement lâché les brides de la mairie après une douzaine d’années de magistère, pour les voir désormais entre les mains de Racine Sy, le patron du syndicat de tourisme.

Sans doute pour se chercher une contenance, l’ancienne maire de Podor affirme avoir renoncé aux prochaines locales, après une conversation avec le chef de l’Etat Macky Sall, mais rien n’interdit de penser que dans sa prise de décision, elle a également été aidée par une analyse lucide de la situation qui ne plaidera Italie pas en sa faveur.

Podor, en effet, avait entamé son désamour depuis les élections de 2014. Mais c’est surtout le départ d’A.T.Sall pour le Ministère des affaires étrangères qui aura envenimé les choses. Personne ne se retrouvait plus dans ses plans, et tout un chacun plaidait pour une municipalité sous la direction de Racine Sy, considéré comme un facteur essentiel de stabilisation, de créativité et de développement économique.

C’est sur ces critères du reste que le Président Macky Sall a porté son choix sur lui, en espérant que dans Podor réconciliée avec elle-même, la victoire de la coalition Benno ne fera pas l’ombre d’un doute.

Sébé