GO : Rangou menace de parler deh !

Attention nakk ! « Doy na seuk ! » Sinon « rek …dou bakh. » Devant le comportement de ceux qui la chargent violement, mais surtout devant l’ingratitude des tontons-fans qui venaient lui rendre visite à la maison et qui adoptaient son «soupou kandie », la jeune animatrice qui fait le buzz avertit: « The game is over », comme disent les gars à Banjul.

Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Quiconque s’aventurera à la vilipender au lieu de lui donner des conseils francs et désintéressés et d’en rester là, ne devrait s’en prendre qu’à lui demain si, à son tour, il est l’objet de commérages.

Et la Rangou va même plus loin en indexant des contempteurs déguisés à qui elle aurait refusé des faveurs et qui seraient assez nombreux dans les rangs de ceux qui la vouent aujourd’hui aux gémonies.

« Mbadou » une sorte de vendeurs en fin de compte ?

Cela dit, Rangou qui paraît sincèrement regretter son comportement léger sur la toile, demande pardon à tous les Sénégalais en promettant de ne plus recommencer.

Cebe