GO : Sokhna Dada aussi lutte contre Corona le Chinois

Chuuut…. Pas beaucoup de bruit…pour ne pas faire des jaloux.

Mais sachez que dans la lutte contre le microbe ou le virus chinois, la vénérée marabout chérie, Sokhna DD (Dada Diallo), vient de battre tous les records des donateurs privés.

Un bon paquet de nos dollars-francs, voilà ce qu’elle a sorti cash de sa gibecière, sans besoin de toucher à son chéquier.

Wolaye !

Ni de la menue monnaie de milliardaire planétaire, ni du « Wéchite » d’homme politique ou de journaliste d’Etat.

Waaw…. Lii nekhoul ?

Ce qui est certain, c’est que je commence à devenir l’un des plus fervents talibés de Sokhna Dada et, à son prochain Gamou, j’irai lui déposer un acte d’allergène à la colle forte.

« Sookhna Dada yal na fi yague te continer nice. »