Go : Sonko a bouffé du flic 

Il y a du tout dans les corps de police : des maîtrisards, des licenciés des bacheliers, des Bac plus, mais aussi des réformés de l’armée, des «Bepsards» et des certifiés du muscle.

Ce sont, en général, ces derniers qu’on envoie le plus sur le terrain et qu’on remarque le plus par leur allure déjantée et leur zélé gratuit à caractère industriel

Ce sont certainement ces jeunes, grands passionnés du nerf de bœuf, que le leader de Pastef à du rencontrer sur son chemin à Saint-Louis, quand il est allé s’enquérir de la brèche mortelle devenue un cimetière depuis.

Pourquoi les flics ont-ils essayé de saboter cette visite ? Par peur d’amplifier l’incapacité des autorités à régler un petit problème qui dure depuis plus d’une décennie ?

Ce serait preuve d’immaturité car en cinq seconde, Sonko leur a montré la voie à suivre.

Le feront-ils cependant, quand on sait que seuls les esprits lilliputiens dénient leur incompétence ?

Cebe