GO: Sonko fait oublier l’opposition

Vraiment. Incroyables les gars ! Où sont-ils donc passés depuis les premiers jours de la Covid 19 les opposants qui ont donné carte blanche à Big Mac tout en lui souhaitant les meilleures chances du monde.

Même s’ils ne nous manquent pas trop, moi je ne parviens plus à les voir.

Le seul dont on entend encore, c’est Ousmane Sonko.

Il a presque fait oublier tout le monde: le Donjon. On n’en a plus que pour lui et il l’a bien compris en changeant de démarche.

Désormais, Sonko ne se dispute plus avec la petite catégorie et il attend sans doute les grands combats de 2024 pour mesurer ses forces.

Si jamais celui qui vous savez renoncer à se faire réélire.

Cebe