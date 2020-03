GO : Soutien total au Président Sall

Nous vivions certes des moments difficiles, mais nous avons aussi la chance de pouvoir nous retrouver chaque fois que c’est nécessaire

Cette heure est venue. Depuis l’entrée du Coronavirus dans notre pays, le Chef de l’Etat ne cesse de multiplier des trésors d’ingéniosité pour arrêter les tentacules du mal.

Sans bruit !

Parfois nous ne sommes pas d’accord avec ses méthodes très peu démocratiques, mais nous reconnaissons qu’en fin de course, il parvient très souvent à sauter les obstacles.

Voilà pourquoi nous dévons lui faire confiance et nous ranger derrière lui, car plus que certains ne l’imaginaient, l’heure est devenue grave et ne saurait souffrir d’une synergie des forces.