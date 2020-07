GO: Thier demande à Karim de ramener nos gazelles au Ferlo

Thierno Lo, l’ancien ministre de l’Environnement et actuel PCA du TER (ce truc qui ne roule pas encore) n’est pas homme à se mêler de ce qui ne le regarde pas.

Quand même pour les Oryx empruntés par Karim (actuel ministre de l’environnement) pour décorer son jardin fleuri, il lui conseil de retourner les gazelles à la maison.

On n’est jamais sûr de rien. D’autant que certaines mauvaises langues avancent que quelques animaux ont été déjà dépecés et distribués à morceaux à des proches, façon « Tankkou ndieuké » et »fallaré tonton ».

Mais est-ce qu’il en resterait beaucoup si l’on sait qu’il y a eu aussi des parts pour le marabout guérisseur et certains collègues comme Aly le petit de Linguère grand amateur de viande de brousse ?

CEBE