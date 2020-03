GO : Tivaouane se fâche contre Iran

L’Etat gagnerait à surveiller un peu plus Iran Ndao. Qui a encore sorti une vidéo qui alimente la polémique.

Dans ce speech dont on ne peut s’empêcher de demander qui sont les destinataires, Iran Ndao remet en cause la pertinence de la volonté de fermer les mosquées que préconisent le Gouvernement et le Khalife général des Tidianes.

Sous prétexte que ce sont des lieux de prières privilégiées dont justement les Sénégalais ont besoin par ces temps d’incertitude.

Rien que ça ? Et cette proximité tant redoutée qui favorise la circulation du virus ?

Pour l’instant, elle ne semble pas trop inquiéter l’enseignant.

Sauf qu’en attendant, son comportement peut saper dangereusement la morale et l’autorité du Calife, pour quelqu’un dont les excentricités commencement à déraper

Cebe.