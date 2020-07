Go: un autre Karim peut précipiter la chute de son père

Toujours des Karim! A croire que nos chefs d’Etat manquent d’imagination quand il s’agit de baptiser leurs rejetons.

Apres le ministre du Ciel et de la Terre, voilà qu’un autre Karim (le fils aîné de IBK , le président malien ) multiplie les frasques à Bamako.

Des quartiers OUOLOFOBOUGOU à MEDINACOURA , il règne en maître. Il est au cœur de tout. Ces scandales politico-sexuels n’épargnent mémé plus le cercle de la présidence (entendez par là l’espace de BBY local)

Presque tous les ennuis de son père viennent du comportement exécrable de Karim. Il étonnerait d’ailleurs que l’enfant chéri terrible d’IBK échappe au grand nettoyage que veut opérer le père Dicko, le marabout révolutionnaire qui demande à toute la tribu KEITA de virer les lieux dans les plus brefs délais.

Cebe