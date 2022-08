GO : Un klaxon d’urgence pour Kaliphone

A Colobane, vaquait-il seulement à ses occupations mardi soir ? Ce ne fut en tout cas pas une bonne idée.

Car, dès que Kaliphone Sall (le plus illustre insulteur du pays, avant son apostasie politique) descendit de son véhicule, il fut immédiatement cerné par des jeunes prêts à en découdre.

Les uns voulaient lui apprendre que les Sénégalais détestaient les reniements XL, tandis que les autres tenaient à lui apprendre à respecter Pros, leur futur président (si vous n’êtes pas branchés comme moi sachez que PROS veut dire Président Ousmane Sonko).

Or donc cette semaine « dina lène raye avec l’expression « Or donc » que j’adore), ce ne fut que grâce à ses longues jambes et au courage de quelques passants qui n’ont pas hésité à appeler les gendarmes, que Kaliphone put se tirer d’affaire. Provisoirement ?

En tout cas, depuis qu’ils ont vu le rappeur adoubé en France par Big Mack et son équipe certains Sénégalais scandalisés ne parviennent plus à le supporter. Pire, ils sont désenchantés de vivre la désacralisation abyssale de la fonction présidentielle et ne parviennent plus à supporter l’homme au langage ordurier que sa propre famille rejette comme un pestiféré.

Il y en a même qui disent ne plus pouvoir le supporter en peinture et qui rêvent d’une seule chose: une rencontre nocturne dans un endroit calme et solitaire, pour échanger avec lui.

Échanger quoi ? That is the question nakk !

Sébé