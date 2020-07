GO : Un président bien discret

La dernière fois que j’ai entendu Pa Niasse à la télé doit remonter au moins à l’année dernière.

C’était le jour où il corrigeait un député qui ne doit pas être un grand mordu de la langue française.

Depuis, Pschitt! Comme un ballon de baudruche, il s’est dégonflé. On ne l’a entendu ni à l’arrivée du coronavirus, ni à la loi d’habilitation de Big Mac, ni à la grande bagarre orale de Yakham, Cisse Lô, Farba Ngom et consorts.

Et sans doute, on ne l’entendra certainement pas non plus au « wathié kamil » que devrait organiser Salam le chasseur d’antilopes, pour calmer la fureur des habitants du Ferlo.

Où est donc passé Pa Niasse? Il nous aura en tout cas appris que pour vivre heureux et longtemps dans ce pays, il faut se garder d’avoir la langue trop pendue et suivre strictement la voix de son maître.

Cebe