GO: Un trimestriel de vacances confinées

Que ça passe vite ! Comment j’ai su que cela va bientôt faire 2 mois ferme que je me suis auto confiné, que je n’ai pas mis les pieds dehors une seule fois.

Simplement avec l’assistance technique gratuite de SENELEC, SEN EAU et CANAL, il n’est plus possible de se tromper.

Leurs factures tombent à échéance serrée et gare a ceux qui négligent ou font semblant d’oublier.

Ces trois franchises sont pires que des chartreuses de charme et leurs coups de ciseaux sont imparables.

Elles se fichent de savoir si un retard dans le paiement d’une facture est dû au Coronavirus ou si une Badiane du Fouta venait de décéder. Ce qui leur importe, c’est de se voir payer à date échue et ne ils manquent pas de le faire savoir bien avant par la magie de petits rappels opérés depuis le Net.

Fini le bon vieux temps: le temps où il suffisait de faire une petite avance à Grand. Châles (comptable de la boite) pour neutraliser Senelec et faire reporter sa dette.

C’était l’esprit propre de la coopération Sud-Sud.

Cebe