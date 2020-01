Google améliore Family Link, son application de contrôle parental.

Family Link. C’est le nom du système de contrôle parental développé par Google. Initialement, rien de bien révolutionnaire puisqu’il s’agit de créer un compte Google pour son enfant et pour son appareil sous Android (smartphone ou tablette), et ensuite de le gérer depuis son smartphone Android ou iOS. Le but n’est pas d’interdire, mais bien d’apprendre à mieux gérer son temps devant un écran. On peut ainsi définir des plages de connexion à Internet, interdire un accès à certaines applications ou vérifier son activité et son historique. On peut même localiser son enfant.