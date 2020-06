Google poursuivi pour la collecte de données en mode navigation privée avec Chrome

Aux Etats-Unis, une plainte en recours collectif réclame 5 milliards de dollars au géant du web en l’accusant d’empiéter sur la vie privée de millions de personnes.

Google et son navigateur Chrome font l’objet d’une plainte en recours collectif (class action) déposée cette semaine auprès d’un tribunal de Californie (Etats-Unis) qui l’accuse d’enfreindre la législation sur les écoutes électroniques et la vie privée en continuant à « intercepter, suivre et collecter des communications » même lorsque les gens utilisent le mode « navigation privée » de Chrome et d’autres modes incognito de navigateurs web.

« Google suit et collecte l’historique de navigation des consommateurs et d’autres données relatives à l’activité sur le web, quelles que soient les mesures prises par les consommateurs pour protéger la confidentialité de leurs données », peut-on lire dans la plainte. Il est reproché au géant américain de collecter des données via Google Analytics, Google Ad Manager, des plug-ins pour sites web et d’autres applications, notamment des applications mobiles.

Selon Reuters , la plainte réclame au moins 5 milliards de dollars de dommages intérêts qui équivaudraient à 5.000 dollars par plaignant.

Google conteste ces allégations. « Le mode navigation privée dans Chrome vous donne le choix de naviguer sur Internet sans que votre activité soit enregistrée sur votre navigateur ou votre appareil », a déclaré un porte-parole de Google. « Comme nous l’indiquons clairement à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet de navigation privée, les sites web peuvent être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation pendant votre session. »

L’avertissement est en effet mentionné lors de l’ouverture d’une fenêtre de navigation privée. Mais les avocats des plaignants considèrent que Google est en tort car il ne mentionne pas sa propre activité de collecte d’informations dans cet avertissement.