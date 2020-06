GORÉE: LA PLACE DE L’EUROPE CHANGE DE NOM

Si à Saint-Louis la municipalité rechigne à écouter l’appel des populations à « désacraliser » certaines figures de la colonisation -comme Louis Faidherbe, qui s’est vu ériger une statue en reconnaissance, en plus d’une place qui porte son nom- tel n’est pas le cas de Gorée.

En effet, le maire Augustin Senghor et cie ont décidé de rebaptiser la place de l’Europe. Désormais, cet espace s’appelle ‘’Place de la Liberté et de la Dignité Humaine’’. La décision a été prise, samedi 27 juin, lors de la réunion de l’équipe municipale, nous apprend Seneweb.

« Cette mesure fait partie des actions importantes décidées par la municipalité de Gorée, site remarquable de la mémoire de la traite et de l’esclavage des noirs pendant 4 siècles et classé à ce titre Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1978 en réponse à la persistance des actes de racisme et de violence dans le monde », précise le communiqué final de la réunion.

En sus, la Statue de la Libération de l’esclavage sera déplacée de la Maison des Esclaves à la nouvelle Place de la Liberté. Ce, pour mettre en cohérence dle Parcours de visite mémorielle de Gorée.

Rewmi.com