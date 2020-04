Grain de blé – avocat – betterave

Healthy Bowl (Plat sain): Un plat complet réunissant légumes, légumineuses, céréales, viande blanche et sauces diététiques. Ce plat Healthy a la particularité d’être détoxifiant par la présence de la betterave et du persil qui stimule le foie et les reins pour l’élimination des toxines présent dans l’organisme. L’avocat aide aussi à lutter contre le mauvais cholestérol. (Attention l’avocat est très calorique, la moitié d’un avocat est largement suffisant pour un repas)

Ingrédients

100g grain de blé

1 Blanc de poulet

1/2 avocat

1 betterave

1 tomate

1/4 poivron vert et rouge

1 poignée salade verte

10 olives

1 poignée persil

3 c.s de labneh (fromage blanc libanais)

Préparation