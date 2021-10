Grand-Médine : Les populations menacent de bloquer les travaux du BRT

Les habitants de Grand-Médine sont en colère contre le désagrément causé par les travaux du Bus Rapide Transit (BRT). Beaucoup d’habitations sont envahies par la poussière. Certains habitants ont des difficultés respiratoires. A cela s’ajoute le traversé des camions qui constituent un réel dangers pour les enfants dans ce quartier. Sur ce, les habitants menacent de perturber les travaux du Brt.

“Grand-Médine dénonce avec toute énergie l’absence de concertation lors de l’implantation de la centrale à coté du Stade Lèopold Sédar Senghor. Nous sommes en colère contre les dégâts causés par le non respect des normes de construction de la centrale à béton. Nous populations de Grand-Médine, nous réclamons des dédommagements aux victimes. Nous annonçons le non respect du Plan de gestion environnementale et sociale concernant le projet“, a déclaré le porte parole du jour Ndeye Fatou Gaye, ce jeudi, en conférence de presse.

Elle poursuit dans la menace. “Les Travaux du Brt qui se passent à l’intérieur du quartier seront bloqués dans les plus brefs délais“. Enfin, les populations de Grand-Médine exigent la mise en place des passerelles pour faciliter la traverser des personnes. “Toutes les autorités ont été informés de nos doléances depuis le début sans suite“, a fait savoir Ndèye Fatou Gaye.