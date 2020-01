Grande Bretagne: Macky reçu par Boris Johnson

Le Président Macky Sall a profité de son séjour en Grande Bretagne dans le cadre du sommet Royaume Uni-Afrique sur l’investissement, pour redynamiser les relations entre les deux pays. Il s’est entretenu avec le Premier ministre de Grande Bretagne, Boris Johnson. Leurs échanges ont porté sur la redynamisation de la coopération économique entre le Sénégal et le Royaume Uni. A ce propos, le Royaume Uni a décidé de faciliter les échanges entre Dakar et Londres à travers une meilleure circulation des personnes et des biens pour favoriser l’investissement et accroître le volume des échanges économiques.