Gratuité des intrants de la chimio

Le président de la République a procédé, samedi dernier, à la pose de la première pierre du Centre national d’oncologie de Diamniadio. L’occasion a été saisie par Macky Sall pour annoncer la gratuité «des intrants qui rentrent dans la chimiothérapie des cancers féminins dès le mois de janvier». Dans la même veine, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé et de l’action sociale «d’étudier la faisabilité d’une prise en charge intégrale pour la chimiothérapie, pour l’ensemble des malades du cancer».

Revenant sur la construction du Centre national d‘oncologie, M. Sall déclare : «Nous posons, aujourd’hui, un acte fort de riposte contre le cancer, une pathologie redoutable pour la santé, financièrement ruineuse, qui continue hélas de gagner du terrain.» D’après le chef de l’Etat, «les statistiques montrent, en effet, que 14 000 cas de cancer chez les adultes et environ 1000 chez les enfants sont diagnostiqués par an dans notre pays». Et le Président Sall d’ajouter : «C’est donc tout à fait symboliquement que nous lancions ce centre au moment où octobre rose, mois de sensibilisation contre le cancer, tire à sa fin.» Estimant que «le front contre le cancer nécessite une mobilisation urgente, soutenue et durable», il a ordonné la finalisation des travaux de l’hôpital Dalal Jamm. De même, le président de la République a donné des instructions pour le renforcement de la prise en charge et le traitement des cancers, surtout féminins.