Les populations de Dakar et celles de Thiès et de Kébémer sont averties. Une grave pénurie d’eau est annoncée dans plusieurs quartiers de certaines localités du pays. La cause? Cela est du fait de l’arrêt de l’usine de production d’eau de Keur Momar Sarr (Kms3). La Sones réalise actuellement des travaux de confortement et de maintenance sur la conduite Alg3.

Articles similaires