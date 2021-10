Gravissime pour Benno aux Parcelles

C’est le Mouvement pour l’Action et la Citoyenneté/Authentique (Le Mac/Authentique) d’Ansoumana Danfa qui sonne le tocsin dans un communiqué, à l’issue d’une réunion des membres du bureau politique de ladite formation. La coalition «Taxawu Dakar» avec Barthélémy Dias, le Pastef, sorti deuxième aux élections passées et le Pur, disent-ils, sont en train de faire un travail de titan aux Parcelles Assainies. Danfa et ses camarades déclarent que beaucoup de responsables pourraient rejoindre cette coalition pour se venger de Bby au cas où Moussa Sy est investi. «Aujourd’hui, le constat est que si Barthélémy Dias et ses hommes gagnent les Parcelles Assainies, ils contrôleront Grand-Yoff et certaines communes de Dakar, ce qui leur facilitera la reprise de la capitale. Nous terminerons par dire que ce n’est pas cette prétention de retrouvaille de la famille libérale et autrequi va sacrifier les compagnons loyaux et légitimes du Président de Bby et la population des Parcelles Assainies», ont laissé entendre Danfa et ses camarades. Ils disent aussi s’opposer à toute décision d’investir certains maires qui, sachant qu’ils vont perdre leurs localités, ont transhumé à la dernière minute. Des maires qui, malgré tous les moyens dont leurs communes les ont dotés, n’ont pas pu faire des résultats positifs dans leur gestion. «Nous n’accepterons pas que des maires qui ont passé tout leur temps à se chamailler avec leurs administrés et à insulter le Bby au niveau communal, soient portés par une décision émanant d’une réunion. C’est le cas des Parcelles Assainies où, ni le Mac/Authentique, ni l’appareil de l’Apr encore moins les alliés, ne portent la candidature du maire sortant, Moussa Sy».

